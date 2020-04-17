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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق مخيم لاجئين بإثيوبيا يزيد من مخاطر التعرض لكورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:05 م
لاجئين
لاجئين
إسراء صلاح الدين
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أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أن إثيوبيا تخطط لإغلاق مخيم لاجئين إريتريين وإعادة توطين الآلاف من سكانها في مخيمات أخرى تعتبرها الأمم المتحدة ممتلئة بالفعل، في ظل المخاوف الكبرى من أن هذه الخطوة ستجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس القاتل، وفقًا لما كشف عنه مسئول إثيوبي كبير.

وتابعت أن مخيم هيتسات هو واحد من 4 في منطقة تيجراي الشمالية التي تؤوي معا ما يقرب من 100 ألف شخص من إريتريا، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، من أصل أكثر من 170 ألف لاجئ إريتري في جميع أنحاء البلاد.

وأبلغ المسئولون الإثيوبيون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أنهم يعتزمون إغلاق المخيم كجزء من خطة الدمج، ولكن تم تأجيلها بعد أن أكدت إثيوبيا أولى حالات إصابة بالفيروس في مارس.

وأضافت الوكالة، أن الاستعدادات الخاصة بالإغلاق لم تتوقف، وأن عمليات النقل ستبدأ بالفعل نهاية الشهر الجاري.

وقال المسئول الإثيوبي: "نحن مستعدون للبدء. لكن لا يمكننا البدء برقم كبير، يمكننا البدء برقم صغير، يمكننا أن نبدأ حتى قبل نهاية هذا الشهر".

وقالت آن إنكونتر، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في إثيوبيا إن نقل سكان هيتسات إلى مخيمات أخرى "بالتأكيد" سيجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وتابعت: "الوضع في المعسكرين الآخرين صعب للغاية ليس هناك ما يكفي من المياه، ولا توجد مرافق صرف صحي كافية، ولا توجد خدمات طبية وصحية كافية".

قرار إغلاق هيتساتس هو أحدث تحركات عديدة قامت بها إثيوبيا تخشى الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن يحرم طالبو اللجوء الإريتريين من الحماية اللازمة.

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