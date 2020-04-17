رضوى جودة: أقدم شخصية مختلفة تمامًا فى «الاختيار» (صور)

أعربت الفنانة الشابة رضوى جودة، عن سعادتها بالمشاركة في الحكاية الأولى "بنات موسى" بمسلسل "إلا أنا" المذاع حاليًا على فضائية "dmc"، مشيرة إلى أن ردود الفعل على دورها في المسلسل كانت غير متوقعة، خاصة أنها نقلة كبيرة بين دورها في "بنات موسى"، ودورها في "بخط الإيد".وأضافت رضوى جودة، في تصريح خاص لـ"الدستور": "بعد ما الناس حبوا "إيناس" في "بخط الإيد"، كرهوا شخصية "ندى" الشريرة السوداوية في "بنات موسى"، وجاءت لي رسائل كثيرة تقولي لي إحنا كرهناكي أوي بعد ما حبناكي في "إيناس".وأشارت الفنانة الشابة، إلى أنها سعيدة بالعمل مع فريق مسلسل "بخط الإيد" و"بنات موسى"، موضحة أنها تصور حاليًا مشاهدها في مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، مؤكدة أن دورها مختلف تمامًا عما قدمته في المسلسلين الماضيين.