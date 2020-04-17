«الصحة العالمية» تشيد بجهود «ماكرون» لمواجهة كورونا دوليا

أثنى مدير منظمة الصحة العالمية على جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد في العالم.وقال مدير المنظمة الأممية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية: "نتقدم بالشكر الجزيل للرئيس إيمانويل ماكرون على قيادتكم في التحرك الصحي الدولي".وعبر "جيبرييسوس" عن إشادته بتبادل أفكار بناءة فعليا لتحسين التعاون وتسريع وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.يتزامن ذلك في الوقت الذي وجه الرئيس الفرنسي دعوة لبناء مبادرة قوية حول منظمة الصحة العالمية لتوفير التشخيص والعلاج واللقاحات للجميع.وأعلن "ماكرون" في تغريدة على تويتر: أجريت محادثات غنية مع أطراف دولية لبحث كيفية مواجهة كوفيد-19" لتسريع الجهود المشتركة في مواجهة الوباء وإنقاذ أرواح"، مشككا فى استراتيجية الصين منذ ظهور أولى الحالات فيها نهاية 2019.وتُضاف تحفظات الرئيس الفرنسي على تعامل بكين مع أزمة كوفيد-19، إلى الشكوك التي عبّرت عنها لندن وواشنطن.