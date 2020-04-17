قرارات مجلس جامعة دمياط للدراسات العليا والبحث العلمي

انعقد مجلس الدراسات العليا لجامعة دمياط، لشهر إبريل بخاصية الاتصال عن بعد عن طريق الإنترنت، برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعضوية وكلاء كليات الجامعة للدراسات العليا والبحوث وكلًا في موقعه.وفي بداية المجلس قدم المجلس التهنئة إلى نجلاء محمد طعيمة لتعيينها وكيل كلية الفنون التطبيقية للدراسات العليا والبحوث، والتهنئة إلى جمال أبو الفتوح أبو الخير وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا لتعيينه المستشار القانوني لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وأحمد محمد شادي لتعيين سيادته مدير مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.وقدم المجلس خالص العزاء لفقيد الوطن ووزارة الداخلية الشهيد البطل المقدم محمد فوزى الحوفى الذي أستشهد أثناء مداهمة الخلية الارهابية بمنطقة الأميرية، وتمنيات المجلس الشفاء للمصابين.وتم مناقشة المستجدات للعملية التعليمية لمرحلة الدراسات العليا بالجامعة، والباحثين المسجلين بالماجستير والدكتوراه والتواصل مع المشرفين، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمشاركة فى المشاريع البحثة بالجامعة، حيث تم مد فترة التقدم للمشاريع البحثية حتى3042020.كما تم التوجيه بمراجعة اللوائح الخاصة بالدراسات العليا بكليات الجامعة لتطويرها لآخر المستجدات الخاصة بالطلاب المصريين والطلاب الوافدين بشأن الدراسة والتسجيل.