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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يشهد الدورة التدريبية على العنايات المركزة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:55 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الدورة التدريبية على العنايات المركزة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" والتي تنظمها مديرية الصحة، بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي بقاعة التدريب بمستشفي قنا العام في الفترة من 16 أبريل إلى 19 أبريل 2019 لعدد من الأطباء بمستشفيات الحميات بقنا ونجع حمادي وقنا العام، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والعميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى العام، والدكتور سيد الكاشف، مدير مستشفى الحميات، وعدد من الأطباء.

وأوضح محاضر الدورة الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة جنوب الوادي، أن الدورة تهدف إلى تدريب أكبر عدد ممكن من الأطباء على أساسيات العناية المركزة في ظل الظروف الراهنة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي كورس مكثف عن طرق استخدام جهاز التنفس الصناعي وكيفية وضع المريض عليه بطريقة آمنة.

وتوجه محافظ قنا بالشكر إلأطباء المحافظة على جهودهم المستمرة وتفانيهم في العمل، فهم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والاوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون منا كل التكريم والتقدير.

وأكد الداودى في بيان له، اليوم الجمعة، على دعم المحافظة وحرصها على تقديم كل التسهيلات الممكنة لكل احتياجات الأطباء، مؤكدًا أن كلمات الشكر والتقدير لا توفيهم حقوقهم، فالجميع يقف خلفهم ويقدم لهم كامل الدعم كجزء من رد الجميل لما فعلوه خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

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