الصين ترحب بدعوة السعودية عقد اجتماع لمجموعة العشرين عن الغذاء

أعربت الصين، اليوم الجمعة، عن ترحيبها وتقديرها الشديد لدعوة المملكة العربية السعودية، لعقد اجتماع خاص لوزراء الزراعة في مجموعة العشرين في 21 أبريل الجاري لبحث قضايا الأمن الغذائي، التي تأثرت بسبب تفشي فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" في تصريح اليوم، "في 26 مارس الماضي، عقد قادة مجموعة العشرين قمة خاصة للتعامل مع الفيروس، وتوصلوا إلى توافق مهم حول تعزيز التعاون العالمي لمكافحة الوباء وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي".وأضاف جيان: "مع تطور الوضع الوبائي، اقترحت المملكة العربية السعودية عقد اجتماع خاص لوزراء الزراعة لمجموعة العشرين للتعاطي مع قضايا الأمن الغذائي والزراعي، والصين ترحب وتقدر هذا المقترح بشدة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة والشئون الريفية الصيني سيشارك في الاجتماع.وتابع جيان أن الصين تولي دائمًا أهمية كبيرة لمسألة الأمن الغذائي، وتتطلع إلى أن يرسل الاجتماع إشارة إيجابية للتعامل مع الوباء والحفاظ على استقرار وأمن الإمدادات الغذائية العالمية.