«فايق» ينعى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة

نعي محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ببالغ من الحزن والأسى، الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة ونائب رئيس لجنة خبراء حقوق الطفل بالاتحاد الإفريقي التي وافتها المنية، مساء أمس.وأكد "فايق" أن الراحلة كان لها دور متميز في تعزيز حقوق الطفل المصري وأمنه وسلامته، والتعاون البناء والمثمر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكانت مثالًا للمرأة المصرية المتفانية في أداء عملها.وتقدم محمد فايق بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة والعاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.