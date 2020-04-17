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بعد نجاح «كوفيد 19».. مهند الدسوقى يطرح فيلم «غرفة 105» (فيديو)

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:47 م
المخرج مهند الدسوقي
المخرج مهند الدسوقي
ياسمين عباس
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أعلن المخرج مهند الدسوقي، عن طرح فيلمه الجديد "غرفة 105"، والذي الذي يعد استكمالًا لسلسلة الأفلام القصيرة التي تقدم رسائل توعية عن فيرس كورونا المستجد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الفيلم من تأليف محمد المغربي، ومدير التصوير عبدالرحمن سالم الذي أصبح بينهما تعاون ناجح ملحوظ الفترة الأخيرة، وجرافيكس مصطفى علي، وتصميم أسماء إسماعيل، ومساعد المخرج أحمد غمري، والمخرج المنفذ عبد الرحمن راجي.

وأوضح مخرج "غرفة 105"، أن الفيلم من المقرر عرضه اليوم الجمعة،على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من الفضائيات، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويقوم ببطولته مجموعة من العناصر الشابة المميزة هما أحمد خشبة، أحمد الشبراوي، مي عبد الرحمن، محسن الضعيفي، إسلام حفني، مهند سمير، محمد المغربي، وزاهر أبوالسعود.

يذكر أن آخر أعمال المخرج الشاب مهند الدسوقي، فيلم "كوفيد 19" الذي لاقى إشادة كبيرة جدًا على مواقع السوشيال ميديا، خاصة أنه أول فيلم عربي عن فيروس كورونا. شاهد

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