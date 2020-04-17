7 آلاف إصابة بكورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل ٧٦٢ حالة جديدة بفيروس كورونا داخل المملكة في مختلف المدن، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى ٧١٤٢ حالة، بينها ٦٠٠٦ حالات نشطة، و٧٤ حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، وفقًا للبيان اليومي لمستجدات فيروس كورونا، اليوم الجمعة، عن تعافي ٥٩ حالة، ليبلغ عدد المتعافين١٠٤٩ حالة، كما سجلت المملكة ٤ وفيات، ليصل إجمالي الوفيات إلى ٨٧ حالة.كما أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، عن تخصيص 150 مليون دولار أمريكي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، مضيفة أنها تخصص مبلغ 200 مليون دولار أمريكي، للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المختصة الأخرى.وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الجمعة، بمساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة كورونا، مؤكدًا أن هذه المساندة تأتي ضمن اضطلاع حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمسئوليتها الدولية.وأشار "العثيمين"- وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - إلى أن خطوة المملكة هذه من شأنها تحفيز بقية دول مجموعة العشرين للالتزام بما تم الاتفاق عليه حيال سد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، التي تتجاوز 8 مليارات دولار.