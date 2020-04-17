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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: ملتزمون بدعم جهود الدول الإفريقية لمكافحة كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:46 م
الصين
الصين
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أكدت الصين، اليوم الجمعة، أنها ستواصل بذل ما في وسعها لتوفير الإمدادات الطبية، ودعم إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تتخذها الدول والشعوب الإفريقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" في تصريح اليوم، إن الجانب الصيني واثق من أن الصداقة الصينية الإفريقية ستكون أقوى من خلال التعاون في مكافحة فيروس كورونا، مضيفًا أن "وزير الخارجية النيجيري قدر مؤخرًا جهود الصين في مكافحة المرض خلال مقابلته مع وسائل الإعلام، ودعا مواطني بلاده إلى التعامل الموضوعي والعقلي مع وضع المواطنين النيجيريين المقيمين بمقاطعة "قوانغدونغ" الصينية وتوضيح بعض الشائعات حول ما أثير مؤخرًا بتعرضهم للتمييز في إطار مكافحة الفيروس".

وتابع جيان أن "الصين وإفريقيا مجتمع ومصير مشترك، وفي لحظة حاسمة لمكافحة المرض في الصين، قدم الأخوة الأفارقة دعمًا قويًا لنا، وفي الوقت الحاضر، لا يزال الوباء مستمرًا في إفريقيا، والصين قلقة للغاية"، مشيرًا إلى أن الصين ستواصل إرسال فرق الخبراء الطبيين إلى الدول الإفريقية ذات الصلة.

وحول تصريح وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" بأنه "يصعب تصديق المعلومات الواردة من الحزب الشيوعي الصيني، هم ظلوا يضللوننا (بشأن الفيروس)، وكانت المعلومات الصادرة في بداية تفشي الفيروس غير شفافة"، قال جيان إنه "بعد تفشي فيروس كورونا الجديد، ظلت الصين متمسكة بمبدأ الانفتاح والشفافية والمسئولية حيال التعاون الدولي لمكافحة الوباء بنشاط، وتنصح الولايات المتحدة بالتوقف عن "التلاعب السياسي"، والتركيز على التغلب على الفيروس في أسرع وقت ممكن وإنعاش اقتصادها".

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