تسجيل حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الإفريقية في الصين

أعلنت وزارة الزراعة والشئون الريفية اليوم الجمعة تسجيل حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الإفريقية في مقاطعة "جيانغسو" شرقي البلاد.وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أن المرض تم اكتشافه بين 17 خنزيرا تم نقلها بشكل غير قانوني من خارج المقاطعة، وأن ثلاثة منها نفقت بالفعل.وأضافت الوزارة أن السلطات المحلية أطلقت حالة استجابة طارئة لإعدام الخنازير وتطهير المكان المكتشف به المرض.يشار إلى أن حمى الخنازير الإفريقية لا تصيب سوى الخنازير، حيث لم تسجل أي إصابة بين البشر حتى الآن.. وأبلغت الصين عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض في أغسطس 2018 في مقاطعة (لياونينج) شمال شرقي البلاد، فيما تم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة في العديد من المقاطعات الأخرى.