بريطانيا: لا يمكن تحديد موعد لتخفيف إجراءات العزل

أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، انه حتي الأن لا يمكن تحديد موعد دقيق لتخفيف إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي في البلاد.وأعلنت بريطانيا، الخميس، عن تمديد حالة الإغلاق حتى 7 مايو في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وتعتبر بريطانيا بين الدول الأوروبية الأكثر تضررا بالوباء الذي أودى بحياة 12868 مصابا فيها في المستشفيات وحدها، بينما يسود قلق حول الأعداد في دور المسنين التي لا تحتسب في الحصيلة اليومية التي تنشرها السلطات.