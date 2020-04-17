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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حملة لضبط عصابات ترويج المخدرات بالدقهلية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:51 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزى، استهدفت ضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائم بنطاق واسع بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية.

أسفرت نتائج الحملة عن ضبط شخصين مسجل، وزوجته مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين، وذلك حال تواجدهما بمحل إقامتهما وبحوزتهما 2 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام، 8 أقراص مؤثرة لعقار "باركينول"، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض، ميزان، سيارة بدون لوحات معدنية.

ومواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والميزان لتجزئة المواد المخدرة واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.

وضبط أربعة أشخاص شقيقين، مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين وذلك حال تواجدهم بمحل إقامتهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 550 جرام، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 200 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض، ميزان.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والميزان تجزئة المواد المخدرة.

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