غادة طلعت فتاة شعبية فى «الفتوة»

تشارك الفنانة غادة طلعت في مسلسل "الفتوة" الذى يخوض بطولته الفنان ياسر جلال، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.وظهرت غادة في بوستر منفرد لها طرحته شركة سنرجي المنتجة بشخصية فتاة شعبية مرتدية جلباب فلاحي.وكانت شبكة قنوات "الحياة" قد طرحت الإعلانات الدعائية الرسمية لـ "مسلسل الفتوة" الذي يعرض عبر شاشاتها في رمضان 2020، لتواصل الكشف تباعًا عن جديدها في الموسم الجديد."الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.وتدور الأحداث في زمن غير معاصر، حيث تعود إلى الوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي، ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميديا.