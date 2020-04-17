ناقد فني: الجمهور ينظر مسلسل «الاختيار» بفارغ الصبر (فيديو)

قال الناقد الفني عمرو صحصاح، إن جموع الشعب المصري بانتظار عرض مسلسل "الاختيار" بفارغ الصبر، مشيرًا إلى أن الأعمال الدرامية التي تجسد سيرة الشهداء تعبر عن الإيمان الكامل والتمسك بالعقيدة، وحب الجيش المصري.وأضاف "صحصاح"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن كلمات الشهيد أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، شهيد موقعة البرس بمنطقة رفح، ما زالت تقتحم أذهان الجماعة الإرهابية وترعبهم، قائلًا: "مش هنسيب الأرض ونجيب حقهم لنموت زيهم"، منوهًا بأن العمل ملحمة وطنية ولا بد أن نعلمها لأولادنا بالشخصيات الوطنية سواء بالشرطة المصرية أو القوات المسلحة.وأكد الناقد الفني، أن خوف جماعة الإخوان الإرهابية من الأعمال الوطنية سببه أن الوطن بالنسبة لهم لا شيء، معقبًا: "ليس لهم ولاء لمصر أو للوطن، وفيلم الممر أرعبهم بسبب رفع الروح الوطنية لدى المصريين، إضافة إلى أنهم ضد الفن والإبداع"، لافتًا إلى أن الدراما المصرية تمثل هوليود الشرق.