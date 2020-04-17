توزيع المساعدات على نزلاء دور المسنين ورعاية الأطفال بطنطا

قام قطاع منطقة وسط الدلتا بوزارة الداخلية بالدفع بسيارات مُحملة بالهدايا والمساعدات العينية "بطاطين، مواد غذائية، ملابس" وإرسالها لدور رعاية المُسنين ودور الأيتام بمدينة طنطا، لتوزيعها على النزلاء تجنبًا لعقد أى لقاءات أو تجمعات معهم أثناء توزيعها، فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.يأتي ذلك استمرارًا لفعاليات مبادرة "كلنا واحد"، وتفعيلًا للدور المجتمعي لمختلف قطاعات وزارة الداخلية والحرص على تقديم الدعم المستمر لكل أطياف المجتمع من خلال تبني المساهمات والأنشطة الخيرية بكل المناسبات، وتزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.