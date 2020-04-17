المنيا: إزالة1321 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم إزالة 124 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 30 حالة على مساحة 101 فدان و11 قيراط و10 سهم على الأراضي الزراعية، و94 حالة إزالة مباني على مساحة 12529 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات بالأراضي الزراعية والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى أمس الخميس 639 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2282 فدانا و18 قيراطا و12 سهما، و682 حالة إزالات مباني بمساحة 74193 مترا مربعا، بأجمالي 1321حالة.ووجه محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، باستمرار تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.وكان المحافظ قد تابع أعمال الإزالة التي شملت عدد من الأبراج بمنطقه شرق النيل، بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق مع جميع الأجهزة.