نقابة الكتاب الأمريكية تطلق منصة تواصل بين الكتاب والمنتجين

أطلقت نقابة الكتاب الأمريكية WGA منصة محسنة للوظائف عبر الإنترنت للربط الكتّاب مباشرة ومساعدتهم على البقاء على اتصال مع العارضين والمنتجين والناشرين، وتتميز منصة WGA التي تم تجديدها بقدرات محسنة لمساعدة الكتّاب أيضا في العثور على وظائف، بعد أزمة فيروس كورونا.تصميم المنصة يتضمن صفحات الكاتب والمنتج والملف التنفيذي؛ والمراسلة تتم داخل النظام الأساسي؛ الذي يتضمن لوحة لنشر وتسليم مهام الكتابة؛ وقوائم بالمواصفات والأفكار التجريبية. توفر المنصة أيضًا وصولًا غير مسبوق إلى الوظائف للمواهب والكتاب الجدد من المجتمعات خارج الولايات المتحدة الأمريكية.وقالت Luvh Rakhe، عضو مجلس منصة WGA، "بدأنا العمل على هذه التحسينات قبل وقت طويل من تحول وباء Covid-19 الذي قلب سوق العمل رأسًا على عقب. "وستكون المنصة التي تمت ترقيتها لتزويد الأعضاء للبقاء على اتصال حتى يتعين علينا يقديم دعما ماديًا للكتاب. ونأمل في المستقبل أن يساهم ذلك في انتعاش صناعة الكتابة ".تم إطلاق منصة WGA مبدئيًا في أبريل 2019 ولديها أكثر من 9،700 ملف شخصي للكتاب. واستطاع أكتر من 200 كاتب على الأقل الحصول على فرص من خلال المنصة، وتحتوي المنصة على أكثر من 12000 مشاركة من الكتاب.تسمح المنصة أيضا للمديرين التنفيذيين والمنتجين والعارضين اكتشاف المواهب والأفكار الجديدة، أو البحث عن كاتب معين. ويمكن للمديرين التنفيذيين والمنتجين استخدام أداة القائمة الديناميكية الجديدة لتتبع المواهب التي يحبونها كما تسمح لهم باكتشاف مواهب جديدة.