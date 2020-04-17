ضبط عاطل بحوزته 5 طرب حشيش بالقاهرة

تمكنت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بأحد مواقف الأتوبيسات بمحافظة القاهرة، من ضبط عاطل بالموقف وبحوزته 5 طرب لمخدر الحشيش.بمواجهته المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وعثر بحوزته على مبلغ المالى من حصيلة البيع، وهاتف محمول، اعترف أنه بهدف الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.