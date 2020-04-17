خبير علاقات دولية: مصر نموذجًا يحتذي به العالم في مواجهة كورونا

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا محل إشادة من الكثير من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والصحة العالمية، لافتا إلى أن مصر تحركت منذ البداية بشجاعة ومسؤولية وحكمة كبيرة.وأضاف أيمن سمير، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مثل تخفيض وتأجيل بعض الضرائب وتوجيهات القيادة السياسية للبنك المركزي بتأجيل القروض على الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكل حافزا كبيرا، وتوازى مع ذلك اتخاذ إجراءات اجتماعية مثل صرف علاوة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وتوفر السلع للمواطنين دون تغير في الأسعار.وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن تعامل مصر مع أزمة كورونا شكلت نموذجا للعالم في مواجهة الوباء، لافتا إلى أن هناك نماذج أخرى من الدول التي أغلقت البلاد بشكل كامل والبعض لم يتخذ إجراءات من الأساس، ولكن مصر قدمت نموذجا مختلفا وناجحا بإجراءات حاسمة ضد الفيروس.