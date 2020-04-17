القباج تشكل غرفة عمليات لمتابعة صرف تكافل وكرامة

شكلت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج (كرامة ) والتي من المقرر أن يبدأ صرفها يومي 18 و19 أبريل الجاري ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد من كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة بقيمة إجمالية نحو 482 مليون جنيه، على أن يبدأ صرف مساعدات برنامج تكافل مع أول يوم عمل بالبريد بعد يوم 19 أبريل، ويبلغ عددهم نحو 2 مليون أسرة بإجمالي قيمة حوالي 903 ملايين جنيه من خلال 4000 مكتب للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية.وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قد اعتمدت خطة الصرف لمستفيدي تكافل وكرامة لمواجهة التكدسات، وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن غرفة العمليات ستتواصل علي مدار الساعة مع كل المحافظات ومكاتب البريد، وبالتنسيق مع السادة المحافطين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.يشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالي 3 ملايين أسرة، بما يشمل حوالى 12 مليون فرد، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر نحو مليار و385 مليون جنيه.يذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت مؤخرًا البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلكترونيًا https:tk.moss.gov.eg.وتأتي هذه الخدمة في إطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري، اتساقًا مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات إلى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة دون أي تدخل لعناصر بشرية لا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي.