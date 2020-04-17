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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن المنافذ يشن حملات مكبرة على المحافظات

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:34 م
حملة امنية
حملة امنية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من شن عدة حملات أمنية مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع - وحدات إضاءة - جلد صناعي - قطع غيار جديدة وإطارات كاوتش بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها قرابة 423 ألف جنيه.

في مجال الأمن العام تم ضبط 37 قضية أبرزها مزاولة مهنة دون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي، محاولة صعود باخرة دون تصريح، محاولة نزول بحر دون تصريح، صيد في الممنوع، تسول.

في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 105 أحكام قضائية متنوعة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 127 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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