كلمة البابا تواضروس في الجمعة العظيمة

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الجمعة العظيمة والذي يطلق عليها "الجمعة الحزينة" صباح اليوم، بدير الأنبا بيشوي، والذي يعد أعظم وأقدس أيام العام، حيث تُحيي تذكار صلب السيد المسيح بحسب العقيدة المسيحية.وقال البابا تواضروس خلال صلاة الساعة السادسة من الجمعة العظيمة: "نحن الآن في صلاة الساعة السادسة نشرح الأحداث التي حدثت بها في هذا الوقت، أمس في خميس العهد السيد المسيح رتب كل الطقوس من غسل الأرجل وتأسيس الافخارستيا وتحدث مع تلاميذه ونجد هذه الأحداث في انجيل مار معلمنا يوحنا وقرب نهاية اليوم صلى الصلاة الوداعية وهذه الصلاة يسكب فيها نفسه سكيبا وبعد هذا تم القبض عليه ليلا وهذا أمر لا يجوز إنسانيا".وأضاف البابا: "وتعرض السيد المسيح لستة محاكمات ثلاث محاكمات دينية وثلاث مدنية وكان كل هذا ليلًا".وتابع: "محاكمة دينية، والتي كانت أمام قيافا وسأل المسيح عن تعاليمه والمسيح كان يرد رد مختصر فابتدأ أنه يلطم المسيح والتهمة أنه كان يثير الفتنة".ومحاكمته أمام قيافا والسنهدريم (مجلس الشيوخ اليهودي) أتوا بشهود زور لظبط التهمة ويسأل المسيح انت قلت تهدم الهيكل وتبنيه في ثلاثة ايام رغم انه بني في ٤٦ عام فكيف يكون هذا.واستطرد: "والتهمة الثانية ادعاء السحر كيف تبني الهيكل في ثلاثة أيام وثالث تهمة التجديف وعند بدء طلوع الفجر انتهت المحاكمات الدينية ولكن لم يصدر قرارات موت والسنهدريم يصدر حكم ولا يستطيع أن ينقذه وأخذوا المسيح للحاكم المدني بيلاطس واخذوا المسيح وسط جمهرة من الناس ذاهبين لبيلاطس الذي لا يعرف أي شئ عن اليهود وقالوا له انه فاعل شر فسأل المسيح أأنت ملكىاليهود؟ فقال مملكتي ليست من هذا العالم فقال لهم بيلاطس لم اجد علة فيه.واستكمل: وعرض عليهم ثلاث اختيارات١.جلد واطلاق٢. يطلق باراباس ويحاكم هذا٣. ارساله لهيرودسوأضاف: "هيرودس في هذا الوقت كان والي الجليل وهو الذي قطع رأس يوحنا واستهزء بالمسيح".وأردف البابا: "وعاد في المحاكمة الثالثة المدنية أمام بيلاطس فيطلق من باراباس أم المسيح وكلهم اختاروا باراباس وسئلهم ماذا افعل بيسوع قالوا اصلبه، وفي في هذا الوقت زوجة بيلاطس قالت اياك وذاك البار ولم يسمع لها وغسل يديه وقال انه برئ من دم هذا البار وابتدء اليهود يضغطوا عليه سياسيا وقالوا هذا الرجل يفسد أمتنا ضد الرومان ومنعنا من تقديم الجزية لقيصر وقالوا انه ادعي انه المسيح الملك أي يخططوا بصورة اخرى ليوافقهم بيلاطس وهددوا بيلاطس ان أطلقت هذا الرجل لست محب لقيصر".وتابع: "وكان بيلاطس وإلى مدة ١٠ سنين وكان تظهر تهمة خيانة قيصر والنتيجة كانت الحكم على المسيح وتسليمه للصلب هذه المحاكمات كانت تظهر تلوث ضمير الانسان وعندما نسئل له لماذا كل هذا التعب؟ يقول لناهذا من أجلنا".واختتم البابا كلمته: "فموت المسيح هو بدء حياتنا في هذه الصلاة صلاة الساعة السادسة بألحانها المعزية نذكر ونقول لك القوة والمجد والبركة فأنت صاحب القوة".