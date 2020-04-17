ألمانيا: العالم يحسدنا على نجاحنا فى التعامل مع كورونا

قال رئيس ديوان المستشارية الألمانية، هيلجة براون، إن تدابير بلاده والإجراءات التى اتخذتها في مواجهة أزمة جائحة كورونا منحت بلاده تقديرًا دوليًا كبيرًا، وإن انتشار الفيروس قد تراجع إلى حد كبير، موكدًا أن هذا يعد نجاحًا ضخمًا يحسدنا عليه العالم بأكمله.وناشد براون في تصريح لإذاعة "برلين-براندنبورغ" المواطنين التحلي بالصبر والانضباط، مؤكدًا أهمية عدم صعود منحنى الإصابات مجددًا الآن حتى يمكن تعقب المصابين والمخالطين بهم.يذكر أنه طبقًا لمعهد روبرت كوخ الألماني لتتبع الفيروسات وحسب تقديرات المعهد، فقد شُفي من فيروس كورونا المستجد في ألمانيا حاليا نحو 77 ألف شخص، حيث إن وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد تستمر في التراجع بألمانيا.يُشار إلى أن جامعة جون هوبكنز الأمريكية تؤكد كذلك زيادة طفيفة في عدد الإصابات، إذ بلغت الإصابات حتى حدود صباح اليوم الجمعة نحو 138 ألف إصابة، وعدد الوفيات 4093 حالة.