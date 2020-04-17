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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الجمل» يترأس اجتماع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:29 م
عبد المنعم الجمل
عبد المنعم الجمل
دعاء جابر
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ترأس عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، الاجتماع الإقليمي السنوى للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2020 عبر الفيديو كونفرانس.

وناقش الاجتماع المستجدات حول أنشطة النقابات الأعضاء بالاتحاد الدولي وكذلك تحديات العمال بالقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا.

وفي كلمته الافتتاحية بالفيديو كونفرانس، أشاد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بالجهود التي قامت بها الدولة المصرية والإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

وأشار الجمل، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التداعيات والآثار السلبية بسبب الفيروس، فضلا عن حرصه الشديد على متابعة كافة الإجراءات الوقائية بنفسه والنزول لتفقد عدد من مواقع العمل في بعض المشروعات الكبرى.

وأكد أن الرئيس حرص كذلك على توجيه الحكومة بضرورة مساندة المضارين من فيروس كورونا وفي مقدمتهم العمالة غير المنتظمة، وتم بالفعل من صرف منحة لما يقرب من مليون ونصف مليون عامل.

وحول توصيات اجتماع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، أعلن عبد المنعم الجمل، أن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، سوف تطلق حملة تحت شعار (احموا العمال لدوران حركة الإنتاج)، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب BWI، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية.

وأوضح الجمل، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمال فى مواقع العمل والإنتاج واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد أن الحملة تستهدف نشر التوعية والتواصل مع العمال والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأرواح وسلامة وصحة العمال، بمشاركة كافة اللجان النقابية على مستوى الجمهورية.

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