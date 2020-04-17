«الأرصاد» تكشف حالة طقس يوم شم النسيم (فيديو)

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن درجة الحرارة يوم شم النسيم ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي درجتين، منوهة بأن اليوم متوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالقاهرة والدلتا.وأضافت إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المُذاع على قناة مصر الأولى، أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا اليوم مقارنة بالأمس، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 26 درجة مئوية.وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة ستعاود ارتفاعها بشكل تدريجي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، حيث ستسجل الحرارة يوم شم النسيم الموافق الإثنين المقبل 28 درجة مئوية.