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محمد العسيري
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الوطنى للإعلام الإماراتى» يناقش استراتيجية للتعامل مع كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:27 م
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
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ناقش مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام الإماراتي، اليوم الجمعة، استراتيجية وخطه للتعامل مع تحدي فيروس كورونا، لتعزيز دور القطاع الإعلامي في هذه الظروف، إذ عمل المجلس منذ بداية ظهور الفيروس على إصدار عدد من القرارات الهادفة لتعزيز دور وسائل الإعلام في تثقيف وتوعية المجتمع بمختلف الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها.

وذكرت وكالة الانباء الإماراتية "وام" أن المجلس الوطني للإعلام أصدر خلال اجتماعه عن بعد برئاسة سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس المجلس، - عدد من القرارات والتعاميم الرامية إلى تفعيل الأدوات الإعلامية المختلفة بكافة اللغات المنتشرة في الدولة، نظرًا للتنوع الذي يتسم به مجتمع الإمارات، حيث تم تأكيد ضرورة مخاطبة كافة شرائح المجتمع بلغاتهم، لضمان إيصال المعلومة الصحيحة ومنع انتشار أي إشاعات أو معلومات غير دقيقة.

كما يعمل المجلس على التنسيق الدائم مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، لتوفير المعلومات والبيانات الموثوقة لكافة وسائل الإعلام، وتقديم الدعم والمساندة لكافة المؤسسات، ووضع الآليات التي تضمن توحيد وتضافر الجهود الإعلامية، بما يسهم في نجاح الحملات التوعوية والتثقيفية ويعضد جهود الدولة.
وثمن المجلس الدور المحوري الذي تقوم به وسائل الإعلام الوطنية ومساهماتها الفاعلة في دعم ومساندة الجهود المتميزة التي تبذلها الحكومة بمختلف جهاتها، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حيث أثبتت هذه الوسائل قدرتها على التعامل مع التحديات وإيصال المعلومات الصحيحة والموثوقة إلى الجمهور بكل مهنية واحترافية بعيدًا عن الإشاعات والمعلومات المغلوطة.

وأشاد المجلس بالجهود المتميزة التي تبذلها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة، والأطباء والممرضون وكافة الجهات المعنية التي تقوم بدور كبير في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأكد سلطان الجابر حرص المجلس على التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية بشكل مستمر ووثيق، لضمان إيصال رسائل الدولة وإجراءاتها وتدابيرها الوقائية على النحو الذي يسهم في تعزيز الجهود الوطنية، ويرسخ ثقافة المسؤولية الفردية لدى المواطنين والمقيمين، بحيث يكون كل فرد من أفراد المجتمع مسؤول ولاعب أساسي في مواجهة هذا المرض.

وأشار إلى الدور الفاعل والمؤثر الذي تقوم به وسائل الإعلام عبر حملاتها التثقيفية والتوعوية، والتي أسفرت عن التزام كبير بالتدابير والإرشادات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تمكين مختلف الجهات المعنية من القيام بدورها الوقائي والصحي على أكمل وجه، لكون تعاون الجميع يعتبر ضرورة وعاملًا رئيسيًا في نجاح الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الجابر إن الوعي المجتمعي يمثل رأس الحربة في مواجهة انتشار الفيروس، وإن التزام الجميع بالتدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة هو الضمانة الفعلية لاحتواء المرض والقضاء عليه، مشددًا على أن المجلس الوطني للإعلام سيواصل دوره بالتعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الإعلامي، في إطلاق الحملات التوعوية والتثقيفية، حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

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