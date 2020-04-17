1059 وفاة بكورونا في سويسرا

قالت وكالة الصحة العامة السويسرية اليوم الجمعة إن إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد بلغ 1059 مقارنة مع 1017 وفاة أمس الخميس.وأضافت أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 27078 مقارنة مع 26732 في اليوم السابق.وتعتزم الحكومة تخفيف إجراءات العزل العام تدريجيا بعدما فرضتها في 27 أبريل للسيطرة على انتشار الفيروس على أن تبدأ بفتح محال تصفيف الشعر وصالونات التجميل.