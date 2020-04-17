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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1059 وفاة بكورونا في سويسرا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:26 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قالت وكالة الصحة العامة السويسرية اليوم الجمعة إن إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد بلغ 1059 مقارنة مع 1017 وفاة أمس الخميس.

وأضافت أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 27078 مقارنة مع 26732 في اليوم السابق.

وتعتزم الحكومة تخفيف إجراءات العزل العام تدريجيا بعدما فرضتها في 27 أبريل للسيطرة على انتشار الفيروس على أن تبدأ بفتح محال تصفيف الشعر وصالونات التجميل.

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