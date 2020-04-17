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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الجيزة: تطهير وتعقيم 5000 منشأة وشارع بالأحياء والمراكز والمدن

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:30 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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تواصل محافظة الجيزة إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم الإنتهاء من رش وتطهير وتعقيم 5000 منشأه علي مستوي الاحياء والمراكز حفاظا علي سلامه المواطنين.

وأشار راشد أن المنشأت التى تم تطهيرها وتعقيمها شملت المنشأت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعددًا من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامه وعددًا من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى أطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

لافتًا أن مجهودات التطهير والتعقيم التى تمت شملت المنشأت والشوارع والمرافق حيث بلغت 600 بمدينة كرداسة و470 بحي الوراق و250 بمركز أبو النمرس و300 بمركز أطفيح و275 بمركز ومدينة العياط و345 بمركز ومدينة البدرشين و390 بمركز ومدينة القناطر و580 بمركز ومدينة أوسيم و250 بمركز ومدينة الصف 300 بحي شمال الجيزة و300 بحي جنوب الجيزة و275 بحي بولاق الدكرور و215 بحي العمرانية و200 بمركز بالواحات البحرية مشيرًا إلى أن مجهودات التطهير والتعقيم مستمرة بكافه قطاعات المحافظة وبمتابعة يوميه حفاظا ًعلى سلامه المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بأنه يتم تنفيذ حملات رش وتطهير يوميا علي مستوي المحافظة بالكامل.

وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري قامت أمس برش وتطهير ادارة كرداسة وبقرية المعتمدية المخارج والمداخل والارتكازات الامنيه ومنازل ش جمال عبد الناصر وابو خليل والبدوي والصاوي وعدد 500 منزل و260 وجة محل بشارع الصفا والمروة بمنطقة الطوابق فيصل ومباني مديرية الطب البيطري كما تم بمركز العياط رش وتطهير 180منزل و40محل تجاري بقرية العامرية والشوارع الرئيسية ومدرسه العامرية الابتدائيه والإعدادية المشتركة ومصانع الفسيخ والرنجة بمنطقة البراجيل وبشتيل بأوسيم ومستشفى أم المصريين ومركز علاج الأمراض الصدرية بأم المصريين والشوارع المحيطة بها وبعض المحلات التجارية ومجزر وردان وبحي الوراق تم تطهير شارع الجمعية الزراعية وشارع كمال عامر وشارع مصطفى عبدالشافي وابو بكر الصديق وعدد 150 منزل وعدد 90 وجة محل والوحدة الصحية بابو النمرس الوحدة الصحية بترسا مكتب بريد ترسا وعدد 3 شوارع رئيسية وعدد 60 منزل.

وفى نفس الإطار، أعلنت محافظة الجيزة انه في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وبناءًا علي التعليمات الواردة من وزارة الصحة وحرصا علي سلامه المواطنين سوف يتم تفعيل اجراءات العزل المنزلي علي العاملين بشركة الجيزة للغزل والنسيج الكائنة بمدينة كرداسة لمدة اربعة عشر يومًا حفاظا علي سلامه العاملين بالشركة وذويهم.

و كلف محافظ الجيزة مديرية الصحة باتخاذ اجراءات التعقيم والتطهير للشركة بالكامل.

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