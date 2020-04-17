روسيا: اتفاق النفط سيكون له تأثير على الأسواق

قال الكرملين اليوم الجمعة، إن اتفاق إنتاج النفط بين روسيا ومنتجين كبار في العالم سيكون له تأثير على الأسواق العالمية فور بدء تنفيذه.وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "تأثير الاتفاق سيحدث".واتفقت روسيا ومنتجون آخرون للنفط، المجموعة المعروفة إجمالا باسم أوبك+، مطلع الأسبوع على خفض إنتاجهم النفطي المجمع 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو لمساعدة أسواق النفط الضعيفة التي تضررت بشدة جراء أزمة فيروس كورونا.وعلى الرغم من الاتفاق، ما زالت أسعار النفط تتجه صوب تكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، وأسعار الخام الأمريكي قرب أدنى مستوى في 18 عاما مع استمرار المخاوف بشأن أزمة كورونا وتراجع الطلب على النفط.