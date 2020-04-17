89 وفاة جديدة بكورونا في إيران.. والحصيلة 4958

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور على التلفزيون الرسمي إن عدد وفيات فيروس كورونا بالبلاد ارتفع بواقع 89 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 4958 شخصا.وذكر المتحدث أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 79494 شخصا منهم 3563 في حالة حرجة.وأشار تقرير برلماني نشر هذا الأسبوع إلى أن عدد وفيات الفيروس ربما يكون ضعف العدد الذي أعلنته الوزارة وأن عدد الإصابات يزيد ثمانية إلى عشرة أضعاف.وإيران أشد بلدان الشرق الأوسط تضررا بالفيروس وتسجل واحدة من أعلى الوفيات به في العالم.