استمرار تصوير مسلسل «شاهد عيان» في رمضان

يواصل صناع مسلسل "شاهد عيان" الذي يخوض بطولته الفنان حسن الرداد تصوير المشاهد استعدادًا لعرضه في رمضان المقبل، ومن المقرر أن يستمر التصوير خلال الشهر الكريم على أن ينتهوا منه في الأسبوع الثاني على أقصى تقدير.ويجسد من خلاله حسن الرداد شخصية ضابط يدخل فى مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب، ويحمل العمل عددًا من المفاجآت، ويشارك فى بطولته كل من: وليد فواز، محمد لطفى، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقى، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.وكانت آخر أعمال حسن الرداد الدرامية مسلسل "الزوجة 18"، وشارك به خلال السباق الرمضاني الماضى، وشاركه في البطولة النسائية ناهد السباعي وهيدي كرم، حيث جسّد خلاله دور رجل زير نساء، ويقع في الكثير من المشكلات بسبب علاقاته النسائية وتعدد زيجاته التي تصل إلى الرقم 18.