البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة بدير الأنبا بيشوي غدًا

في سابقة تاريخية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد، يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للمرة الأولى، قداس عيد القيامة المجيد، غدًا السبت، بكنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي العامر بصحراء وداي النطرون، في حين ستكون جميع الكنائس في القطر المصري مغلقة أمام حضور الشعب القبطي، الذين سيتابعون صلوات قداس العيد من منازلهم عبر البث المباشر من الدير.وتقام الصلاة بدير الأنبا بيشوي، غدًا بحضور عدد محدود من الأساقفة والرهبان والشمامسة، من بينهم الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، وأسقف المعادي والبساتين، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.وظلت هذه الإجراءات الاستثنائية سارية طوال أسبوع الآلام الذي شهد صلوات يومية للبصخة من يوم أحد الشعانين للجمعة العظيمة اليوم.وكان البابا تواضروس الثاني، ترأس صلوات الجمعة العظيمة والذي يطلق عليها "الجمعة الحزينة" صباح اليوم، بدير الأنبا بيشوي، والذي يعد أعظم وأقدس أيام العام، حيث تُحيي تذكار صلب السيد المسيح بحسب العقيدة المسيحية، والتي تقوم في أساسها على يوم الجمعة العظيمة ويوم أحد القيامة.وبدأت صلوات الجمعة العظيمة، اليوم في تمام السادسة صباحًا واستمرت حتى الساعة السادسة مساءً، على مدار 12 ساعة امتلأت الكنيسة بالألحان الحزينة وأجواء الشجن لأحداث صلب السيد المسيح.وشارك بحضور صلاة الجمعة العظيمة عدد قليل من الأساقفة على رأسهم الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، وعدد من رهبان الدير، وتم إذاعة الصلوات طوال اليوم بالبث المباشر للشعب القبطي.وخلال أسبوع الآلام يستبدل الأقباط صلوات القداسات الإلهية بصلوات البصخة المقدسة، والتي تبدأ صباحًا ومساء؛ وصلوات البصخة تعني العبور من الظلمة إلى النور، وتمتد أسبوعا كاملًا، وتقام صباحا ومساءً، في الخورس الثاني من الكنيسة، وتغلق أبواب الهيكل طيلة صلوات البصخة، وتوضع صورة المسيح وهو مكلل بالشوك أو صورة المسيح المصلوب أو المسيح وهو مصليًا في جبل جثيماني وسط الكنيسة ويوضع أمامها قنديل منير أو شمعة؛ وتستدل ستائر الكنائس بالستائر السوداء.كما يمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام، الذي يعد أقدس أيام السنة، عن الأطعمة ذات المذاق الحلو والعصائر والاكتفاء بوجبة واحدة تكون غالبًا من الماء والملح.واختتم الأقباط أسبوع الآلام، اليوم والذي يعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة، ويستمر حتى "الجمعة الحزينة"، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشرة مساء وحتى الرابعة عصر اليوم الثاني أو حسب مقدرة كل واحد.ويحتفل الأقباط غدًا السبت، بقداس عيد القيامة المجيد، والذي يشهده الأقباط للمرة الأولى من منازلهم.