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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كتّاب مصر» يدعم الكاتب سعيد الكفراوي في أزمته الصحية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:16 م
سعيد الكفراوي
سعيد الكفراوي
أ.ش.أ
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تواصل الاتحاد العام لكتاب مصر، اليوم الجمعة، مع القاص الكبير سعيد الكفراوي لتقديم الدعم اللازم له إثر تعرضه لوعكة صحية، أدت إلى نقله لإحدى المستشفيات، وإجراء عملية جراحة في الكبد نتيجة ظهور ورم به.

وقدم الكفراوي الشكر لاتحاد كتاب مصر والأمين العام الدكتور علاء عبد الهادي لاهتمامهم والاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أنه أجرى عملية جراحية في الكبد وأنه يخضع الآن لفترة راحة.

يذكر أن سعيد الكفراوي ولد في قرية كفر حجازي بالمحلة الكبرى سنة 1942، ونشأ فيها، وبدأ اهتمامه بالأدب مبكرًا، فكون في بداية الستينيات ناديًا أدبيًا في قصر ثقافة المحلة الكبرى مع أصدقائه الدكتور جابر عصفور ومحمد المنسي قنديل وصنع الله إبراهيم ونصر حامد أبو زيد ومحمد صالح وفريد أبو سعدة.

وقبل أن يعرف الكفراوي طريقه إلى مجلس نجيب محفوظ على مقهى ريش بالقاهرة، تعرض للاعتقال سنة 1970، قبيل أيام من وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، بسبب قصة كتبها، وبعد خروجه من المعتقل حكى ما حدث له لنجيب محفوظ، الذي استوحى منه شخصية إسماعيل الشيخ في روايته "الكرنك"، وبدأ كتابة القصة القصيرة من الستينيات، لكن أولى مجموعاته القصصية لم تنشر إلا في الثمانينيات، وترجمت أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والسويدية والدنماركية.

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