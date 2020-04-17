أوقاف مطروح: تكون 30 فريق عمل وفق مخطط تغطية المدينة جغرافيًا

أعلن الشيخ، حسن عبدالبصير، وكيل أوقاف مطروح، اليوم الجمعة، عن انعقاد الغرفة الرئيسية بمسجد سيدي العوام لمتابعة المرور بمدينة بمرسى مطروح برئاسته وعضوية الشيخ محمود فاروق مدير الدعوة والشيخ إسماعيل الشهاوي مدير إدارة شرق مطروح والشيخ سعيد فوزي مدير إدارة غرب مطروح، حيث تم تكوين 30 فريق عمل وفق مخطط تغطية مدينة مرسى مطروح جغرافيا.وأوضح: أن تابع مدير الدعوة تنفيذ التعليمات في منطقة القصر وأبي لهو حيث تم تشكيل فريق عمل بقيادة الشيخ محمد مصطفى للمرور على المثاني البحرية والقبلية والزغرات والنجيلة.وتابع: أنه تم متابعة تنفيذ التعليمات والمرور من خلال غرفة العمليات بإدارات السلوم وبراني والضبعة والعلمين والحمام وسيوة مشيرا إلى أن التقارير أفادت بالتزام الجميع بالقرارات الوزارية والتوصيات الصحية مما يترجم حالة الوعي لدى المواطنين واستيعابهم لخطورة الأمر وثقتهم في مؤسساتهم.