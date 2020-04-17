خريطة برامج ومسلسلات رمضان على «القاهرة والناس»

أعلنت فضائية "القاهرة والناس" خريط برامجها ومسلسلاتها الحصرية التي ستخوض بها منافسات رمضان 2020، واحتوت الخريطة الرمضانية على مجموعة من البرامج الحوارية والترفيهية إضافة إلى مسلسلات تشويقية ومنوعة، وسيظهر على قناة القاهرة والناس مجموعة من نجوم الفن في باقة من المسلسلات الحصرية التي تنفرد القناة بعرضها في شهر رمضان.وتضم خريطة "القاهرة والناس" في رمضان 2020، مسلسلات "جمع سالم" للنجمة زينة، ومسلسل "حرملك" الجزء الثاني بطولة الفنانين درة وجمال سليمان، ومسلسل "شاهد عيان" للنجم المتألق حسن الرداد، كما تنفرد بالظهور الأول للمطرب هيثم شاكر في أول تجربة تمثيلية له بمسلسل "حب عمري".كما تقدم قناة القاهرة والناس، في رمضان 2020، خريط برامج جديدة، فيعرض برنامج "لحظات جريئة" للإعلامي المتميز أحمد سالم، وبرنامج "مش هنسلم مش هنبوس" للفنانة إيمي سالم، وتظهر المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي كمقدمة لبرنامج "شيخ الحارة والجرئية"، وبرنامج "العباقرة عائلات" مع الاعلامي عصام يوسف، وبرنامج الطهي المميز May’s Kitchen مع مي يعقوبي.وتجهز قناة القاهرة والناس، بهذه الخريطة وجبة دسمة لمشاهديها في شهر رمضان 2020، ويأتي في مقدمتها مسلسل "جمع سالم"، بطولة زينة، ويشاركها البطولة دلال عبدالعزيز، ومحمد شاهين وغيرهم من النجوم، ويناقش العمل في إطار درامي قضية التبني ويغص في المشكلات داخل الأسرة المصرية.أما مسلسل "حرملك" فهو يحكي قصة تدور أحداثها في القرن التاسع عشر، بأجواء المؤمرات والدسائس وحرملك النساء في القصور، المسلسل من بطولة جمال سليمان، درة، أحمد فهمي، سامر المصري، ومن إخراج تامر إسحاق.كما تعرض مسلسل "شاهد عيان"، من بطولة حسن الرداد، والذي يبتعد فيه عن الكوميديا لهذا الموسم الرمضاني بعد أكثر من مسلسل كوميدي قدمه خلال السنوات السابقة، وهناك أيضًا المسلسل الرومانسي المشوق "حب عمري"، بطولة المطرب هيثم شاكر الذي يدخل عالم الدراما للمرة الأولى، ومنة فضالي.وفي هذا الموسم ستكون البرامج أكثر جراءة وتشويق، فبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" في العام 2020 هو نسخة أكثر جرأة من المواسم السابقة، وتقدمه المخرجة الشهيرة ومقدمة البرامج المعروفة بجرأتها إيناس الدغيدي، التي تبدع في إخراج أفضل وأسوأ ما يخفيه ضيوفها، ويحتوي البرنامج على فقرات ومفاجآت جديدة تضمن تحدث الضيوف على طبيعتهم والبوح بأسرارهم بتلقائية، من خلال مجموعة منتقاة بذكاء من الأسئلة الشخصية والمهنية.ويعود "العباقرة عائلات" في موسمه الثاني إلى شاشة القاهرة والناس في شهر رمضان الكريم، ويأتي هذا الموسم الخاص من برنامج "العباقرة" الذي يقدمه الروائي عصام يوسف، بنكهة مختلفة تمزج الحنين إلى الماضي وعودة البرامج العائلية إلى التليفزيون وعبر الإنترنت في مصر.ويفاجئ أحمد سالم، مقدم البرامج اللامع على قناة "القاهرة والناس"، جمهوره ومجموعة من نجوم الفن والسياسة، بمواقف وتصريحات قديمة لكنها لا تُنسى من مقابلات مميزة تم عرضها على القناة، ويأخذ البرنامج الوثائقي المتعمق "لحظات جريئة" شكلًا استقصائيًا، تربط فيه تعليقات أحمد سالم بين هذه التصريحات المثيرة والعديد من الأحداث السابقة والحالية.وفي برنامج "مش هنسلم مش هنبوس" تفاجئ إيمي سالم الجمهور في رمضان باستخدام أحدث التقنيات في بث عبر الإنترنت لتقديم عرض كوميدي افتراضي، وتتضمن جرعة الكوميديا أفضل الحلقات والفقرات الكوميدية التي تم عرضها على قناة "القاهرة والناس"، بالإضافة إلى مقاطع كوميدية جديدة.