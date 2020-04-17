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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: 65.5 مليار جنيه دعم نقدي للمرأة خلال 5 سنوات

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:01 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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أظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحقيق نمو ملحوظ فى الدعم النقدي الموجه للمرأة يصل إلى 65.5 مليار جنيه فى الفترة من 152016 إلى 192020 مقارنة بالفترة من102011 إلى 142015، 204% نسبة النمو في عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي ليصل إلى 3.8 مليون أسرة في 192020.

كما كشف التقرير، عن توجيه 600 مليون جنيه لبرنامج دعم الطفولة المبكرة في ثلاث سنوات، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من معاش الطفل 55 ألف أسرة، علاوة على 31.6 مليون مستفيدة من دعم السلع التموينية بمخصصات مباشرة للمرأة بلغت 173.3 مليار جنيه فى الفترة من 152016 إلى 192020، إلى جانب استفادة 2.6 مليون سيدة من دعم توصيل الغاز للمنازل سنويًا والذى يصل إلى 5740 مليون جنيه فى الفترة من 152016-192020، بالإضافة إلى مبلغ 264.6 مليار جنيه مخصصات دعم الطاقة الموجه للمرأة فى الفترة من 152016 إلى 192020.

وأشار التقرير، إلى أن هناك 11.7 مليون طالبة مستفيدة من دعم التأمين الصحى على طلبة المدارس لتصل المخصصات المالية إلى 1398 مليون جنيه خلال الفترة من 152016 إلى 192020، علاوة على وجود 830 ألف مستفيدة من التأمين الصحى على المرأة المعيلة لتصل المخصصات المالية إلى 663 مليون جنيه خلال ذات الفترة، فضلًا عن وجود 15.8 مليون طفل دون السن المدرسي مستفيد من التأمين الصحى لتصل المخصصات المالية إلى 1139 مليون جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى 12 مليار جنيه مخصصات علاج المواطنات على نفقة الدولة.

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