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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بمراعاة الإجراءات الوقائية أثناء توريد القمح

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:00 م
عمرو غلاب
عمرو غلاب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في مواجهة فيروس كورونا أثناء موسم توريد القمح.

وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أنه وفقا لما أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بدأ موسم توريد القمح المحلي اعتبارًا من 15 إبريل الجاري ولمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020، موضحا أن الوزارة حددت مواعيد عمل لجان استلام الأقماح من 8 صباحا حتى 8 مساءً، وفى شهر رمضان من 9 صباحا حتى الرابعة عصرًا، ومن بعد الإفطار حتى 11 مساءً طوال شهر رمضان، مع تشكيل غرفة عمليات بوزارة التموين لمتابعة عملية التوريد.

ولفت إلى أن فترة توريد القمح تشهد زحامًا شديدًا أمام المطاحن، لاسيما وأنه أثناء هذا الموسم يتطلب وجود عدد كبير من العاملين، فضلا عن زيادة أعداد الموردين، موضحا أن التجمعات والزحام تكون سببا في نشر العدوى بفيروس كورونا، مطالبا وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الزحام وتنظيم عمليات التوريد بما يحمي الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.

حدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أسعار توريد القمح المحلي لعام 2020 على النحو التالي، 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط، وسعر توريد إردب القمح، على الرغم من انخفاض السعر العالمي للقمح، إلا أن توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بعدم خفض أسعار التوريد المحلي دعما للفلاح والزراعة المحلية.

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