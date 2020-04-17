«القمامة» تطيح برئيس حي أول المحلة الكبرى

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إقالة القائم بأعمال رئيس حي أول المحلة الكبرى بسبب تعدد شكاوى المواطنين من تراكم القمامة وانتشارها وسوء الأوضاع بالحي، وتقاعسه عن تنفيذ الأعمال الموكلة إليه وعدم إستغلاله للإمكانيات المتاحة بالحي.وفي ذات السياق، أصدر محافظ الغربية قرارًا بتكليف عبدالعزيز محمد السعيد عجاج، نائب رئيس مركز ومدينة سمنود، للقيام بأعمال رئيس حي أول المحلة الكبرى لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.