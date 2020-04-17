عبدالعال يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

بعث الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.وجاء نصها كالآتي: "صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.. يطيب لنا، ونحن نستشرف أياما تحتفل فيها مصر بعيد القيامة المجيد، أن نزف إلى قداستكم باسمنا واسم أعضاء المجلس، أخلص التهاني القلبية بهذه المناسبة الجليلة التي يحتفي بها شعب مصر جميعا، هذا الشعب الأبي، العصي على الانقسام أو الفصام".وتابع: "إن شعب مصر لا ينسى لقداستكم مواقفكم الوطنية المستنيرة التي تحفظ للوطن بمسلميه وأقباطه وحدته، والتصدي لمن يريدون النيل من عناصر قوته وتشابك نسيجه التي لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا متانة، فشواهد التاريخ تفصح عن أن وحدتنا الوطنية هي سلاحنا في كل معاركنا فكانت النور الذي أضاء الظلمات، في ثورة ١٩١٩، وكانت هي الجبهة الصلبة التي حمت ظهر قواتنا المسلحة في أشرف معاركنا، حيث لم يميز رصاص الأعداء بين مسلم ومسيحي".داعين المولى عز وجل أن تعود هذه الأيام وقد ارتقى شعب مصر العظيم إلى أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان.. وسلام على شعب مصر.. وكل عام وقداستكم بخير.