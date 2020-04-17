توضيح من «الوطنية للإعلام» بشأن عضوة بطقم التمريض

أوضحت الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام بأن إحدى زميلات أطقم تمريض الرعاية الطبية كان آخر حضور لها الرعاية الثلاثاء قبل الماضى ٧ أبريل ولم تكن ظهرت عليها أي علامات اشتباه إصابتها بالمرض وهي كانت تحضر يومى الإثنين والثلاثاء، نظرًا لقيام الرعاية بوقف العمل بالعيادات كإجراء احترازي منذ شهر.وأكدت الرعاية الطبية أن الزميلة أجرت بعض الفحوصات أول أمس الأربعاء، وهي خارج الرعاية الطبية، وتم إجراء مسحة التحليل بمستشفى عين شمس التخصصي، وقد تبين اشتباه إصابتها بالمرض وتوجهت لأحد المستشفيات الحكومية المتخصصة للعلاج.وتتابع الرعاية المخالطين لها في فترة وجودها علما بأن أعراض المرض تظهر خلال أسبوعين آخرهما الإثنين القادم ويتم فورًا التعامل مع أي حالة مشتبهة بتطهير الرعاية الطبية العديد من المرات وتحديد المخالطين وإبلاغ جهة عملهم للراحة لمدة أسبوعين كإجراء احترازي، حرصًا على سلامتهم مع المتابعة.وتتواصل الرعاية مع الجهات المعنية بهذا الشأن، مؤكدة حرص الوطنية للإعلام على صحة وسلامة العاملين بها باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمبنى وتتمنى للزميلة الشفاء والسلامة للجميع.