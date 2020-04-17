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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ماكينات «ATM» متنقلة لأهالي «صفط تراب»

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:55 ص
بنك مصر
بنك مصر
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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وفر بنك مصر ماكينات صراف آلي متنقلة لقرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتقديم تلك الخدمة للمواطنين فى ظل الظروف الراهنة، وفي إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

وتواجد موظفو البنك منذ الصباح الباكر لتنظيم العمل، وتم توفير المطهرات وتعقيم ماكينات الصراف الآلي، وتأتي هذه المبادرة برعاية مسئولي بنك مصر، وتواجد اللواء مجدى عوض حكمدار المحلة وسمنود لتأمين عملية الصرف.

ومن جانبهم وجه أهالى القرية الشكر لبنك مصر وقياداته والعاملين بمنطقة وسط الدلتا، مؤكدين أن بنك مصر متواجد دائما معهم وهذا ليس بغريب على البنك الوطنى العريق.
ماكينات «ATM» متنقلة لأهالي «صفط تراب»
بنك مصر
ماكينات «ATM» متنقلة لأهالي «صفط تراب»
بنك مصر

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