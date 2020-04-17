انتشال جثة ربة منزل من تحت الأنقاض في انهيار منزل بنجع حمادي

تمكنت قوات الحماية المدنية بنجع حمادي، من انتشال جثة ربة منزل، من تحت الأنقاض، في انهيار منزل بمنطقة الساحل بنجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، بانتشال جثة "أحلام صابر حسين" 55 عامًا، في انهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن بمنطقة الساحل بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.وانتقلت قوة إلى مقر الواقعة، برئاسة عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتي بدأت في معاينه موقع الحادث.