273 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، صباح اليوم الجمعة، عن 273 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.