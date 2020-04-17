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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم
273 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى المغرب
الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:52 ص
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، صباح اليوم الجمعة، عن 273 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.
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