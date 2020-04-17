التخطيط: 14% من الموازنة العامة للدولة موجه بشكل مباشر لقضايا المرأة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن 14% من الموازنة العامة للدولة موجه بشكل مباشر لقضايا المرأة، فضلًا عن الاستفادة غير المباشرة من كافة الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وغيرها من الخدمات التي يستفيد منها كافة المواطني، مؤكده أن المرأة تحظي فى رؤية مصر2030 بنصيب وافر من الاهتمام من أجل تمكينها علي كافة الأصعدة، لافتة إلى مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي في كل محاور الاستراتيجية.وأضافت الوزيرة، أن وضع المرأة اليوم والمكاسب التي نالتها أبرز دليل على التقدم وعلى مدي إدراك الدولة لأهمية المرأة كعامل قوي لتحقيق التغيير الإيجابي من خلال تعزيز تمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، للمشاركة يدًا بيد مع الرجل في البناء ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن السنوات الماضية شهدت تحولا كبيرًا ومشاركة أكبر للمرأة المصرية علي جميع مستويات صنع القرار.وأشارت إلى أن الفترة من 20152016 إلى 20192020 شهدت تحقيق نسبة نمو 376% فى استفادة المرأة من دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، 273% نسبة نمو في استفادة المرأة من معاش الضمان الاجتماعى، إلى جانب 247% في استفادتها من نفقات علاج المواطنين، 135% دعم التأمين الصحى للطالبات، إلى جانب نسبة نمو 125% في استفادة المرأة من دعم الكهرباء، 123% دعم التأمين الصحى للأطفال دون السن المدرسي، 103% دعم السلع التموينية، 100% دعم إعانات الشئون الاجتماعية والطفولة المبكرة، 100% برنامج الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى 63% نسبة نمو في أجور العاملات بالجهاز الحكومى، 50% دعم التأمين الصحى للمرأة المعيلة، 8% معاش الطفل، 75% نسبة النمو فى مخصصات 9 جهات تخدم بشكل مباشر قضايا المرأة.