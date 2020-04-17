تحرير 383 محضرًا تموينيًا خلال يومين بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحرير 383 محضر تمويني بنطاق المحافظة تنوع ما بين 98 محضر مخابز و285 محضر أسواق، يأتي هذا في إطار تشديد الرقابة وتكثيف الحملات على الأسواق بمناسبة اقتراب أعياد الربيع.حيث أوضح المحافظ بأنه تم تحرير 2 محضر جنح ضد أصحاب محل بقالة بناحية أشمون لحيازتهم وعرضهم للبيع سردين مجهول المصدر، وتم التحفظ على 200 عبوة و2 طن سكر و1.5 طن أرز ناقص الوزن وكذا 2000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية.كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل أسماك بناحية الباجور لحيازته وعرضه للبيع أسماك منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 51 كجم سمك منتهي الصلاحية.وأضاف المحافظ بأنه تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية بناحية منوف لحجبه عن البيع سلعًا غذائية بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح، وتم ضبط 5 أطنان أرزًا و1.5 مكرونة وعدد طن مسلى، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل منظفات صناعية بناحية الباجور لحيازته وعرضة للبيع منظفات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 50 لتر منظفات مجهولة المصدر، هذا وقد تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع أعلاف بناحية تلا لإدارته النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتم ضبط عدد 2 طن أعلاف وعدد 200 شيكارة فارغة لتعبئة المنتج النهائي.وأشار المحافظ إلى أنه تم تحرير 3 محاضر جنح ضد أصحاب صيدليات بناحية أشمون لحيازتهم وعرضهم للبيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على 12 عبوة كحول و24 ماسك و7 بخاخات كحول، و150 عبوة كحول طبي و100 أنبول أتروبين كبريتات و50 عبوة كريم جمعيهم مجهولة المصدر.هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق مع قرب أعياد الربيع للتأكد من الصلاحية وضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.