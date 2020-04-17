محمد سليمان ينفى مد حلقات «خيط حرير» لـ45 حلقة

نفى المؤلف محمد سليمان عبدالمالك ما تداول عن مد حلقات مسلسل "خيط حرير" إلى 45 حلقة وذلك بعدما أعلن صناعه رسميًا خروج العمل عن السباق الرمضاني المقبل.وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن خروج المسلسل من السباق الرمضاني لم يشعره بالحزن، خاصة أن نجاح الأعمال الدرامية بالنسبة له لم تقتصر على موسم رمضان بعينه، مؤكدًا أن المسلسل تتضمن أحداثه 30 حلقة فقط ولا صحة لما تداول عن مد حلقاته لعرضه خارج السباق الرمضاني.وتدور أحداث مسلسل "خيط حرير" في إطار اجتماعي رومانسي يتخلله بعض المواقف الكوميدية حول عدد من القضايا الاجتماعية المهمة، ويعتبر العمل ثالث تعاون للفنانة مي عزالدين مع المؤلف محمد سليمان عبدالمالك والمخرج إبراهيم فخر، بعد أن قدما معًا مسلسلي "وعد" و"رسايل".مسلسل "خيط حرير" من ﺇﺧﺮاﺝ إبراهيم فخر، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة مي عزالدين، ومحمود عبدالمغني ونيكولا معوض ومي سليم وسوسن بدر وولاء الشريف وصفاء الطوخي.