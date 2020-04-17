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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يعاود إصابة 163 شخصًا فى كوريا الجنوبية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:50 ص
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
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أعلنت مراكز كوريا الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أصاب 163 شخصًا بعد تماثلهم للشفاء التام منه وخروجهم من الحجر الصحى، مما يمثل 2% من جميع المتعافين من المرض داخل كوريا الجنوبية.

وذكرت المراكز- في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن نتائج اختبار كورونا جاءت إيجابية مرة أخرى لـ 163 شخصًا أو 2.1% من جميع الأشخاص الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم.

وحسب الفئات العمرية، بلغ العدد 38 شخصًا (23.3%) في العشرينيات، و32 شخصًا (19.6%) في الخمسينيات و24 شخصًا (14.7%) في الثلاثينيات، واستغرق الأمر فترة ما بين يوم واحد إلى 35 يومًا لظهور نتائج الاختبار إيجابية مرة أخرى. وبلغ متوسط الفترة 13.5 يوم.

وطبقًا لنتائج الفحص الذي أجرته السلطات الصحية على 137 من بين الـ163 شخصًا، ظهرت أعراض طفيفة على 61 شخصًا (43.9%).

ولم يتم الإبلاغ عن انتقال العدوى الثانى بين 294 شخصًا، كانوا على مخالطة مع الأشخاص الذين جاءت نتائج اختبار الفيروس لهم إيجابية مرة أخرى، ومن بين الـ294 شخصًا، جرت مراقبة 38 شخصًا لمدة 14 يوما وتتم مراقبة 256 شخصًا حاليًا.

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