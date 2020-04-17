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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض أسعار النفط خلال التعاملات اليوم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:47 ص
النفط
النفط
أ.ش.أ
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انخفضت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد موجة من التوقعات القاتمة بشأن معدلات الطلب وتجاهل المستثمرين لخطة "أوبك+" التاريخية لخفض الإنتاج.

وهوى الخام الأمريكي ليظل دون 20 دولارًا للبرميل، متجهًا نحو تسجيل ثاني خسائره الأسبوعية، في ظل مخاوف بشأن تراجع الطلب.

وفقدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم بنسبة 0.58% أو بمقدار 16 سنتًا إلى 27.66 دولار للبرميل، وتراجعت عقود الخام الأمريكي تسليم مايو 7.50% أو بمقدار 1.49 دولار عند 18.38 دولار للبرميل، مسجلة خسائر أسبوعية بحوالي 13%.

وتوقعت منظمة "أوبك" في تقريرها الشهري الصادر أمس تراجع الطلب على نفطها إلى أدنى مستوياته في ثلاثة عقود فى ظل تأثير وباء "كورونا" على الاقتصاد العالمى، فيما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض ​​استخدام النفط بمقدار قياسي هذا العام ومن المحتمل أن يجعل عام 2020 الأسوأ في تاريخ السوق.

وتعرضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لضغوط هائلة مع تزايد المخاوف من أن المخزونات في مركز التخزين الرئيسي في كوشينج، أوكلاهوما ستمتلئ.

ولم تستطع الصفقة التاريخية بين أوبك وشركائها لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل إحياء السوق. وفي بيان مشترك يوم الخميس، قالت السعودية وروسيا إنهما "ستواصلان مراقبة سوق النفط عن كثب، وهما على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات بالاشتراك مع أوبك + والمنتجين الآخرين إذا رأت ضرورة لذلك"، كما قالت "أرامكو" أنها ستخفض الإمدادات إلى 8.5 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 مايو.

وتشير أوبك إلى أنها ستحتاج في المتوسط ​​إلى إنتاج أقل من 20 مليون برميل يوميًا من المجموعة خلال الربع الثاني، وفقًا لتقريرها الشهرى، وهو أقل معدل منذ عام 1989.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2020 وحذرت من أنها قد لا تكون آخر مراجعة نزولية، حيث تتوقع الآن انكماش الطلب العالمي بمقدار 6.9 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع زيادة طفيفة متوقعة الشهر الماضي، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

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