4069 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، تسجل 4069 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب مانقلته "سكاي نيوز".وأعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن بلاده مستعدة للمشاركة في التجارب الإكلينيكية الدولية لمنظمة الصحة العالمية على العلاجات الأربعة الواعدة.وقال موراشكو في تصريح أمس الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء روسية: "إن روسيا مستعدة للانضمام إلى التجارب السريرية لمنظمة الصحة العالمية بشأن علاجات فيروس " كورونا" الأربعة، التي أعلنت عنها المنظمة".وأضاف: "نحن على استعداد للمشاركة فى تجربة التعضيد السريرية العشوائية متعددة المراكز الدولية لمنظمة الصحة العالمية".